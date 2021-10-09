Экс-игрок сборной России по футболу и «Зенита» Андрей Аршавин резко высказался по поводу игры национальной команды в матче со Словакией.

Слова Аршавина цитирует портал «Матч ТВ». По мнению эксперта, Словакия переигрывала Россию в середине поля, а российским футболистам не удавалось зацепиться за мяч. «Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч — парадокс», — отметил Аршавин, добавив, что словаки по ходу встречи заслуживали победу, но проиграли.

«Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии – с точки зрения результата», — сказал Аршавин.

Напомним, Россия обыграла Словакию со счетом 1:0 на своем поле в Казани. Единственным мячом в этой встрече оказался автогол Милана Шкриньяра.