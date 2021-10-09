Клубы Английской премьер-лиги заявили о своем недовольстве после продажи «Ньюкасла» инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

По информации The Guardian, 19 команд английского чемпионата отправили запрос руководству лиги с жалобами и требованием провести экстренное совещание на следующей неделе. Клубы требуют разъяснений по сделке. Их беспокоит, что после этого решения в лиге могут повыситься трансферные суммы и зарплаты футболистов.

После семи туров «Ньюкасл» находится на 19-м месте, в зоне вылета, в турнирной таблице чемпионата Англии с тремя очками.

Ранее стало известно, что Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) стал владельцем 80 процентов акций «Ньюкасл Юнайтед».