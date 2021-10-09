Футбольный клуб «Балтика» одержал первую победу под руководством экс-защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича в матче 16-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровск».

Игра завершилась со счетом 0:2 гостевой победой калининградского клуба в Хабаровске. Голами отличились Артем Попов и Владислав Лазарев. Дальневосточная команда заканчивали матч вдевятером: на 38-й минуте вторую желтую карточку получил Валентин Андямов, а на 90-й минуте прямую красную получил Владимир Сугробов.

Сергей Игнашевич возглавил «Балтику» 2 октября. В таблице ФНЛ калининградцы после 16-ти игр занимают десятую позицию, «СКА-Хабаровск» держится на пятом месте.