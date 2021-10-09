Российская фигуристка, чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева прыгнула тройной аксель в прогоне короткой программы на тренировке перед стартом Finlandia Trophy.

Видео с прокатом Валиевой появилось в «Инстаграме» проекта Absolute Skating.

Валиева начала программу с чистого тройного акселя, затем прыгнула тройной флип, а во второй половине программы — каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Начало выступлений девушек с короткими программами назначено на 16:00 по московскому времени. Сама Валиева появится на льду около 18:00 по московскому времени: фигуристка попала в третью разминку и выйдет на льду под 15-м стартовым номером.

Также на Finlandia Trophy из россиянок выступят Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.