Защитник «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр рассказал о своем автоголе в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой России (0:1).

«Я тянулся за мячом в падении без надобности и не знал, есть ли за мной игрок. В этом моменте возникло недопонимание», — цитирует Шкриньяра Pravda.sk.

В матче Россия – Словакия 8 октября Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота после удара Арсена Захаряна во вратарскую зону.

По итогам 7-го тура группового этапа отбора ЧМ 2022 года сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками. Столько же баллов у сборной Хорватии, которая из-за разницы пропущенных мячей выходит вперед.