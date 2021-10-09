В финском Эспоо сегодня, 9 октября, начинаются соревнования танцевальных пар в рамках турнира серии ISU Challenger — Finlandia Trophy.

На 13:00 по московскому времени на «Метро-Арене» запланирован старт ритм-танца.

Бесплатная прямая трансляция выступлений будет доступна по ссылке здесь.

В третью разминку по итогам жеребьевки попали представители Франции, четырехкратные чемпионы мира по фигурному катанию и серебряные призеры Олимпийских игр Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, им достался 11-й стартовый номер. Они представят широкой публике ритм-танец на музыку Джона Ледженда.

В четвертой разминке оказались американские танцоры, двукратные победители чемпионата четырех континентов Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Чок/Бэйтс выступят под 15-м стартовым номером.