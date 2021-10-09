Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 12:21,  9 октября 2021
Автоспорт
0

Формула-1. В Стамбуле началась третья свободная практика Гран-при Турции

Формула-1. В Стамбуле началась третья свободная практика Гран-при Турции
"Формула-1". Фото: официальный сайт соревнований

В Стамбуле на трассе автодрома «Истанбул Парк» началась третья свободная практика в рамках гоночного уикенда Формулы-1 — Гран-при Турции.

Прямую трансляцию заездов можно найти здесь.

В пятницу, 8 октября, в Стамбуле уже состоялось две сессии тренировочных заездов.

Первую свободную практику Гран-при Турции выиграл британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В тройку лучших вошли также Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Шарль Леклер из «Феррари». Во второй практике также первенствовал Хэмилтон, в тройке оказались Леклер и еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин в обоих тренировочных сессиях выступил не очень удачно и показал последний, 20-й результат.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос
Юлия Пересильд: что известно о личной жизни актрисы и как ее известные друзья могли повлиять на полет в космос