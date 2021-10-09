Формула-1. В Стамбуле началась третья свободная практика Гран-при Турции

В Стамбуле на трассе автодрома «Истанбул Парк» началась третья свободная практика в рамках гоночного уикенда Формулы-1 — Гран-при Турции.

Прямую трансляцию заездов можно найти здесь.

В пятницу, 8 октября, в Стамбуле уже состоялось две сессии тренировочных заездов.

Первую свободную практику Гран-при Турции выиграл британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В тройку лучших вошли также Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Шарль Леклер из «Феррари». Во второй практике также первенствовал Хэмилтон, в тройке оказались Леклер и еще один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.