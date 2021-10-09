Россиянин Роман Власов третий раз в карьере выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. Спортсмен стал первым на соревнованиях в Осло (Норвегия) в весовой категории до 77 кг.

В финальной схватке Власов одержал победу над Сананом Сулеймановым из Азербайджана со счётом 2:1. Бронзовыми призёрами стали иранец Мохаммадали Гераи и немец Роланд Шварц.

Ранее серебряным медалистом в весе до 55 кг стал россиянин Эмин Сефершаев, второе место в категории до 72 кг завоевал Сергей Кутузов.

9 октября за золото поборется Зураби Гедехаури (130 кг), Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) будут сражаться за бронзу.

На мировом форуме российские спортсмены выступают в качестве представителей Федерации спортивной борьбы России. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) они не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.