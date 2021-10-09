Российская фигуристка, действующая чемпионка Европы Алена Косторная не пошла на исполнение тройного акселя в короткой программе на тренировке перед турниром Finlandia Trophy в Эспоо.

Информацию об этом сообщает портал Sports.ru.

В прокате программы фигуристка прыгнула двойной аксель, а также обычный набор прыжков. Тройной аксель фигуристка прыгала не в самом прокате, однако она немного ошиблась на выезде — сделала степаут.

Напомним, старт короткой программы женщин на Finlandia Trophy назначен на 16:00 по московскому времени. Появление Косторной состоится около 18:22 по московскому времени, она попала в четвертую разминку и будет ее открывать.

Также на турнире Finlandia Trophy в Эспоо выступят россиянки Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.