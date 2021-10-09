Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем рассудит матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Словении и России 11 октября.

На боковых линиях Диашу помогут Руй Тавареш и Пауло Соареш, резервный арбитр станет Густаву Коррея. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Жоау Пиньейру, его ассистентом будет Угу Мигел, сообщается на сайте УЕФА.

Матч Словения – Россия группы H пройдет 11 октября в Мариборе. После 7-го тура группового этапа отбора ЧМ 2022 года сборная России занимает второе место в турнирной таблице с 16 очками. Словения находится в этом списке на третьей позиции с 10 баллами.