Американский фигурист, призер Олимпийских игр Джейсон Браун высказался о том, как он относится к своим победам без четверных прыжков в программах.

В интервью Sports.ru Браун отметил, что в спорте каждый разыгрывает свои козыри, старается сделать это наилучшим образом. Фигурист подчеркнул, что пока не делает квад не потому, что решил не напрягаться.

«Но ведь и то, что хорошо получается у меня, – совсем не простые штуки. Транзишны, качество катания, скольжение – сделать это на высочайшем уровне не простая задача», — рассказал Браун, добавив, что он достаточно много лет комплексовал по поводу четверных прыжков.

«Я думал, что недостаточно хорош, что не заслуживаю своих побед, что не дотягиваю до установленных другими людьми стандартов. Я, по сути, обесценивал свой успех», — сказал Браун, добавив, что он является обычным фигуристом, который каждый день работает над улучшением.