Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала официальным послом чемпионата мира 2021 года по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

Спортсменка подтвердила информацию о своем назначении, сообщает ТАСС. В ее обязанности войдет участие в церемониях награждения призеров соревнований, в фото- и автограф-сессиях. Кроме того, ей предстоит общаться с представителями СМИ.

На чемпионате мира в составе сборной России выступят Арина и Дина Аверины в личном первенстве, Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва в групповых упражнениях.

Ранее сообщалось, что в в Китакюсю (Япония) также пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике с 18 по 24 октября 2021 года.