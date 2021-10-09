В австрийском Линце в рамках седьмого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартовали выступления спортивных пар с произвольными программами.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно найти здесь.

Лидерами после короткой программы являются российские парники Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Они сумели набрать 64,23 балла за свой прокат и будут закрывать выступления последней разминки.

На втором месте пока идут россияне Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, они набрали 63,84 балла за свой прокат. С третьим результатом после короткой идут представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (63.04 балла), а с четвертым — еще одна российская пара Екатерин Сторублевцева/Артем Грицаенко (57.06 балла).