Французский пилот команды «Альфа Таури» Пьер Гасли стал победителем третьей свободной практики на этапе Гран-при Формулы-1 в Турции.

Соревнования в эти дни проходят в Стамбуле на трассе «Истанбул Парк».

Гасли проехал на своем болиде 19 кругов, лучший из которых за одну минуту и 30.447 секунды. На втором месте расположился голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, уступив Гасли 0.164 секунды при 10 кругах. На третьем месте оказался коллега Ферстаппена по команде Серхио Перес, он отстал на 0.237 секунды, проехав 13 кругов.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин показа 17-й результат в практике, проехав по трассе 14 кругов и отстав от лидера тренировки на 2.978 секунды на быстрейшем круге.

В 15:00 по мск ожидается квалификация Гран-при Турции.