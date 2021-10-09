Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о впечатлениях от матча Россия – Словакия (1:0) отбора чемпионата мира 2022 года.

«Про футбол и сборную !!!! Сразу отвечу! Да, играли плохо! Очень слабо!!! Да, возили…. Но при этом можно проиграть, а можно выиграть. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал!!! Ясно было, что игры не будет. Не был понятен лишь результат Он есть!!! И это победа!!! Давайте обосрем сборную! Мы же не можем как-то иначе! У нас игроки приехали из миланов и манчестеров. И ньюкаслы уже где-то рядом…», – написал Губерниев в Telegram.

Единственный гол в матче 8 октября забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Игрок на 24-й минуте отправил мяч в свои ворота после удара Арсена Захаряна во вратарскую зону.

Сборная России сохранила вторую позицию в своей группе с 16 очками, устутив команде Хорватии по дополнительным показателям.

В следующем матче сборная России на выезде встретится со Словенией 11 октября. Начало игры в Мариборе в 21:45 по московскому времени.