На автодроме «Истанбул Парк» сегодня, 9 октября, состоится квалификация в рамках этапа Гран-при Формулы-1 в Турции.

Начало квалификационных заездов назначено на 15:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию квалификации можно будет увидеть здесь:

На первых двух свободных практиках лучший результат показывал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Третью свободную практику выиграл пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. В тройку сильнейших также входили пилоты «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Серхио Перес, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин на первых двух практиках неизменно оказывался последним в таблице на 20-й строчке, а на третьей практике он сумел показать 17-е время.