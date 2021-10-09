По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 29 362 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 9 октября выявлено всего 7 746 718 случаев заболевания, выздоровело уже 6,840 млн человек. Еще 215 453 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 9 октября в Москве было выявлено 6001 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2717 новых случаях. В Московской области известно еще о 1689 новых заболевших коронавирусом. Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотском АО – 15 человек.