В австрийском Линце сегодня, 9 октября, состоятся выступления девушек с произвольными программами в рамках седьмого этапа серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2021/22.

Начало выступлений девушек назначено на 15:35 по московскому времени.

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Россию на этом этапе представляют Анастасия Зинина и Софья Муравьева. После короткой программы в лидерах идет Муравьева, она набрала за прокат 73.28 балла. Зинина идет на третьей позиции с результатом в 69.77 балла. Между ними расположилась Изабо Левито из США с результатом в 71.32 балла. Четвертой пока идет белорусская спортсменка Варвара Кисель с 62,34 балла.

Из участниц этого этапа Изабо Левито уже имеет путевку в финал ЮГП, а Зинина и Муравьева еще за нее поборются.