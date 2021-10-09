Олимпийская чемпионка из Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Марен Лундбю заявила, что не выступит на Олимпийских в Пекине в 2022 году. Причиной стал лишний вес спортсменки.

«В прыжках с трамплина к разным вещам предъявляются жесткие требования, и вес — одна из них. Мое тело стало немного другим по естественным причинам, поэтому я не готова чем-либо жертвовать, чтобы выступать на самом высоком уровне в Пекине. Я хочу прыгать с трамплина, но в этом году этого не будет. Я нацелена на долгую карьеру, поэтому сейчас должна позаботиться о себе», – приводит слова Лундбю NRK.

Марен Лундбю выиграла золотую медаль Игр в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея). Она является двукратной чемпионкой мира и многократной обладательницей Кубка мира.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина начнутся 5 февраля.