В финском Эспоо сегодня, 9 октября, состоится короткая программа женщин в рамках турнира Finlandia Trophy серии ISU Challenger.

Соревнования проходят на «Метро-Арене». Прямую трансляцию выступлений девушек можно будет увидеть по ссылке здесь.

От России на этой турнире выступают три одиночницы — Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева. Валиева попала в третью разминку и выступит около 18:00 по московскому времени. Ей достался 15-й стартовый номер.

Алена Косторная попала в четвертую разминку и выйдет на лёд под 17-м стартовым номером примерно в 18:22 по мск. Елизавета Туктамышева будет исполнять свою короткую программу в пятой разминке, ее выступление состоится около 19:28 по московскому времени.