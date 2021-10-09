Американский профессиональный баскетболист Кеннет Фарид заключил контракт с московским ЦСКА на два месяца с возможностью продления.

Игрок перешел в российскую команду из пуэрториканского клуба «Леонес де Понсе».

«Счастлив стать частью клуба уровня НБА в Евролиге, такой значительной организации, как московский ЦСКА. Рад, что смогу внести свой вклад, помочь вместе достигнуть многих целей, благодарен, что получил возможность играть», – цитирует Фарида пресс-служба ЦСКА.

Тренер московского клуба Димитрис Итудис поприветствовал форварда и отметил, что его появление добавит команде энергии и энтузиазма.

Кеннет Фарид играет на позиции центрового и тяжелого форварда. В соревнованиях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за команды «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон». В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной США.