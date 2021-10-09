Американские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Мэдисон Чок/Эван Бейтс высказались о российской фигуристе Александре Трусовой и ее произвольной программе для олимпийского сезона.

Слова фигуристов цитирует портал Sports.ru. Бэйтс отметил, что он в полном восторге от Трусовой. «Ее произвольная под «Круэллу» – это что-то», – сказал фигурист.

По словам Чок, она обожает фильм «Круэлла», а Трусовой очень идет этот образ. Чок назвала российскую фигуристку настоящим атлетом и феноменальной фигуристкой.

«Я вижу, как она развивается, как растет. От года к году она меняется, она входит сейчас в пору своего самого расцвета. Она однозначно станет одной из лучших фигуристок в истории нашего спорта», – добавила Чок.