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  • 16:15,  9 октября 2021
Автоспорт
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В Стамбуле стартовала квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Турции

В Стамбуле стартовала квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Турции
Льюис Хэмилтон. Фото - Формула-1

На автодроме «Истанбул Парк» в Стамбуле стартовали квалификационные заезды в рамках гоночного уикенда Формулы-1 — Гран-при Турции.

Прямую трансляцию заездов можно найти здесь.

На первых двух свободных практиках лучший результат показывал британский пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Третью свободную практику выиграл пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, Хэмилтон же оказался в самом низу, поскольку почти не выезжал из боксов. В тройку сильнейших также входили пилоты «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Серхио Перес, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин на первых двух практиках неизменно оказывался последним в таблице на 20-й строчке, а на третьей практике он сумел показать 17-е время.

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