Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о своем партнёре по команде, российском хавбеке Алексее Миранчуке.

Слова Малиновского цитирует портал TuttoAtalanta со ссылкой на L’Eco di Bergamo.

«Миранчук — хороший парень, очень застенчивый. Ему помогает вся команда. Начинать в Италии непросто, особенно в «Аталанте», — подчеркнул Малиновский, добавив, что в этом клубе 15-16 футболистов могут играть на высоком уровне, а остальное может сказать только тренер.

Напомним, Алексей Миранчук последние три встречи в «Аталанте» не выходил на поле, отсидев все время на скамейке. В общей сложности он имеет 155 минут игрового времени в текущем сезоне за клуб. В «Аталанту» Миранчук перешел осенью 2020 года.