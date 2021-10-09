Нападающий сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар покинул расположение национальной команды и не появится в матче Лиги Наций против Италии за третье место 10 октября.

По информации в официальном «Твиттере» пресс-службы сборной Бельгии, Эден Азар не сыграет в следующем матче с командой из-за повреждения бедра. Характер травмы и сроки восстановления футболиста неизвестны.

В первом тайме полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Франции Азар испытывал дискомфорт в ноге. Его заменили на 74-й минуте, а встреча завершилась победой Франции со счётом 3:2.

Матч Лиги Наций за третье место между Бельгией и Италией пройдет 10 октября в Турине (Италия). Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.