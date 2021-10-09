Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о судействе на турнире Finlandia Trophy, где победил американец Джейсон Браун без четверных прыжков, а Михаил Коляда стал вторым.

Слова Тарасовой цитирует портал «Матч ТВ».

«Для того чтобы выигрывать турнир, надо быть лучшим и в короткой, и в произвольной. Не надо делать в короткой программе такие ошибки, за которые приходится расплачиваться в произвольной», — отметила тренер, добавив, что Коляда ошибался также и в произвольной программе.

«Не надо разбирать судейство, надо больше обращать внимания на себя, и тогда всё будет хорошо. Следует кататься чисто и максимально. Этого не было, поэтому и такие результаты», — отметила Тарасова.