Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграли седьмой этап серии Гран-при по фигурному катанию в австрийском Линце, что помогло им выйти в финал серии Гран-при в Осаке.

В сумме за две программы фигуристы набрали 188,84 балла, в произвольной программе прыгнув параллельный тройной риттбергер, а также каскад их тройного лутца, ойлера и тройного сальхова.

Второе место также заняли российские фигуристы — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев набрали 183.64 балла.

В тройку сильнейших вошли грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава. Они набрали за два выступления 179.27 балла.

На четвертом месте оказалась еще одна российская пара — Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко.Их результат по сумме двух прокатов — 163.04 балла.