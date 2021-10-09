В Йошкар-Оле сегодня, 10 октября, стартуют соревнования в танцах на льду в рамках второго этапа Кубка России по фигурному катанию в сезоне-2021/22.

Начало выступлений пар с ритм-танцами назначено на 18:55 по московскому времени.

В турнире танцевальных пар в категории «Мастера спорта» примут участие пять дуэтов. Среди них — чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Также на турнир заявились Аннабель Морозов/Андрей Багин, тренирующиеся в Перми, Екатерина Миронова/Евгений Устенко из Санкт-Петербурга, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов из Кировской области.

Также в этот же день состоится ритм-танец и в турнире юниоров. Участие в турнире примут 14 танцевальных пар, начало назначено на 16:30 по московскому времени.