В австрийском Линце стартовали выступления девушек в произвольной программе в рамках седьмого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2021/22.

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

Россию на этом этапе представляют две ученицы академии «Ангелы Плющенко» — Анастасия Зинина и Софья Муравьева. Пока в лидерах идёт Муравьева, в короткой программе она набрала 73,28 балла. Зинина пока занимает третье место с результатом в 69,77 балла. Также в тройку сильнейших пока входит американка Изабо Левито, набравшая 71,32 балла за свой прокат.

На четвертом месте после короткой программы расположилась белорусская спортсменка Варвара Кисель с результатом в 62,34 балла.

Пока из участниц данного этапа путевку в финал серии имеет только Изабо Левито, она уже выиграла этап ЮГП в Куршевеле.