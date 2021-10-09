Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о целях французского клуба и сложных соперниках по Лиге чемпионов.

«Здесь все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Клуб работает над достижением этой цели на протяжении нескольких лет и становится все ближе к ней.

Да, это главная цель «ПСЖ». Но в турнире есть и другие сильные команды, такие как «Челси», клубы из Манчестера, «Реал», «Интер» и «Бавария». Это большие команды.

В нашем клубе собраны отличные исполнители, но мы все еще налаживаем связи и строим команду. Чтобы завоевывать серьезные трофеи, нужно играть как команда. Вот почему, на мой взгляд, мы находимся на шаг позади других клубов», – цитирует Месси France Football.

В сезоне 2021/22 года «ПСЖ» на групповой стадии Лиги чемпионов играет с «Брюгге», «Манчестером Сити» и «РБ Лейпциг». После второго тура французский клуб занимает первое место в группе с четырьмя очками.