Сборная Испании по футболу сегодня, 10 октября, сыграет с командой Франции в финале Лиги Наций УЕФА.

Игра состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнётся в 21:45 по московскому времени.

В полуфинальной встрече сборной Испании удалось обыграть команду Италии со счётом 2:1. Более одного тайма испанцы провели в большинстве из-за удаления защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи. Дубль в составе испанской сборной оформил Ферран Торрес.

В другом полуфинале сборная Франции совершила камбек, играя против сборной Бельгии. Французы проигрывали к перерыву 0:2, однако затем забили три мяча и сумели выиграть матч. В составе команды Франции отличились Карим Бензема, Килиан Мбаппе (с пенальти) и Тео Эрнандес (на 90-й минуте встречи).