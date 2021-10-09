Французские фигуристы, четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на турнире Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Фигуристы впервые на международном уровне представили новый ритм-танец под песни Джона Ледженда и набрали 85.58 балла от судей.

На второй позиции пока расположились спортсмены из США, двукратные победители чемпионата четырех континентов Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Они набрали 83,72 балла за свой прокат под мэшап из песен Билли Айлиш.

На третьем месте пока идут фигуристы из Испании, которые тренируются в Москве у Александра Жулина — Сара Уртадо и Кирилл Халявин, они набрали 74.79 балла за свой прокат.

Завтра, 10 октября, на Finlandia Trophy пройдёт произвольный танец. Начало прокатов — в 13:00 по московскому времени.