Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о том, как принималось решение по игрокам, вошедшим в тройку российской команды. По мнению специалиста, такой формат нужен только для создания ажиотажа.

«Честно, я не до конца понимаю, для чего нужно объявлять первую тройку игроков. Сборная все равно потом представит расширенный список, куда попадут все ребята. Разницы не вижу. Возможно, хочется создать ажиотаж — это важно для организаторов.

Мы приняли решение совместно с ФХР. Повторюсь, это палка о двух концах. Я не вижу смысла называть трех игроков. Ясно, что и Кучеров, и Василевский, и Овечкин — те кандидаты, на которых мы рассчитываем на Олимпиаде», – приводит слова тренера «СЭ».

Специалист добавил, что сразу стоит называть расширенный состав и наблюдать за всеми кандидатами.

Хоккейный олимпийский турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. Первая тройка сборной России была объявлена 8 октября. В нее войдут игроки Национальной хоккейной лиги – Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.