В финском Эспоо начались соревнования женщин в короткой программе в рамках турнира серии ISU Challenger — Finlandia Trophy.

Турнир проходит на стадионе «Метро-Арена». Прямую трансляцию выступления девушек можно будет увидеть здесь.

От России на этом турнире будут выступать три одиночницы — Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.

Первой из россиянок на лед выйдет Валиева — она попала в третью разминку и выступит около 18:00 по московскому времени. Ей достался 15-й стартовый номер.

Затем в четвертой разминке выйдет на лед Алена Косторная. Она будет открывать выступления своей группы, ей достался 17-й стартовый номер (примерно 18:22 по мск). Елизавета Туктамышева попала в пятую разминочную группу и появится на льду около 19:28 по мск.