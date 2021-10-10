Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и СКА состоится сегодня, 10 октября.

Битва лидеров пройдет на льду «Уфа-Арены». «Салават Юлаев» идет на втором месте в Восточной конференции. Команда набрала 24 балла за 15 матчей. Уфимцы отстают от «Металлурга» на 4 балла. «Салават» потерпел два поражения в последних четырех встречах. Сначала команда проиграла «Сибири» со счетом 1:3, а потом казанскому «Ак Барсу» (0:2).

СКА находится на третьей строчке Запада. Команда Валерия Брагина набрала 21 очко. Питерцы отстают от «Йокерита» на 3 балла. В прошедшей недавно домашней серии СКА выиграл все три матча. Сначала был обыгран «Трактор» (4:3 Б) по буллитам, потом «Нефтехимик» (2:0), а затем ярославский «Локомотив».

Последняя игра с «Барысом» не удалась. СКА проиграл со счетом 0:3.

Теперь команде Валерия Брагина нужно пробить одну из самых сильных оборон в КХЛ. «Салават Юлаев» пропускает меньше всех.

Матч между «Салаватом Юлаевым» и СКА начнется в 14:30 по московскому времени.