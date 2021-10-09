Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли первое и второе место по итогам квалификации Гран-при Турции Формулы-1.

Третьим в субботнем заезде стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин стал 20-м в квалификации, его напарник Мик Шумахер показал 14-й результат.

На прошлом этапе Гран-при в Сочи Льюис Хэмилтон свою одержал сотую победу в Формуле-1.

Финальная гонка уик-энда состоится в воскресение, 10 октября. Заезд начнется в 15:00 по московскому времени.