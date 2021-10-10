Сегодня, 10 октября, на трассе в Стамбуле состоится финальная гонка уик-энда Гран-при Турции Формулы-1.

Основная гонка начнется в 15:00 по московскому времени.

После квалификации лидируют пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Третьим в субботнем заезде стал представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Ранее, в первой и второй тренировочной сессии лучшие результаты показывал действующий чемпион мира и лидер общего зачёта сезона Льюис Хэмилтон. Гонщик дважды обновлял рекорд трассы, проехав её сначала за 1.24,178, а затем за 1.23,804.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин на первой и второй тренировке занимал 20-е место, в третьей продвинулся до 17-го результата, но в субботу снова оказался 20-м. Его напарник Мик Шумахер дважды стал 19-м, в третьем заезде был 13-м, но в квалификации остался на 14-й позиции. Оба гонщика остаются последними пилотами основного состава без единого балла в текущем сезоне.

В рейтинге чемпионата Ф-1 в 2021 году первое место занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым с отставанием в два балла идет Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На третьей позиции закрепился напарник многократного чемпиона Валттери Боттас.