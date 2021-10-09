Обладатель золота зимней Универсиады 2019 года в Красноярске сноубордист Никита Автанеев не планирует возвращаться в спорт. Срок его дисквалификации заканчивается 9 октября. О решении спортсмена сообщил его тренер Максим Халин.

Никита Автанеев получил дисквалификацию на два года за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

«Я разговаривал недавно с Никитой на тему возможного возвращения. Он мне сказал, что не будет возвращаться в спорт», – заявил Халин.

26-летний сноубордист является победителем зимней Универсиады в Красноярске. Турнир прошел в 2019 году. Также Автанеев побеждал на этапах Кубка Европы и становился двукратным чемпионом России в 2013 и 2014 годах. Никита выступал на зимней Олимпиаде в Сочи.