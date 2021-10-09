Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич поделился подробностями беседы с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Она состоялась после матча Лиги Европы между польским клубом и «Лестером».

Михневич рассказал, что Черчесов не собирается его подсиживать. Экс-тренер сборной России, по словам Чеслава, приезжал на матч между «Легией» и «Лестером» не для того, чтобы обсудить заключение контракта. Его пригласил президент.

Михневич рассказал, что верит Черчесову. «Мы с ним общались после игры на базе, потом с друзьями жарили гриль», – заявил главный тренер «Легии».

«Я знаю, что Черчесов пока не хочет работать с клубом, ведь он провел много лет в национальной команде и хотел бы продолжить тренировать какую-нибудь сборную», – заявил Михневич.

Футбольный клуб «Легия» идет на 15-м месте в Высшей лиге Польши с девятью набранными очками.