Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарии по поводу своего выступления в квалификации «Гран-при в Турции».

Гонщик заявил, что начало было трудным. Подвела погода. Однако Ферстаппен отметил, что квалификация прошла лучше, чем тренировочные заезды. Макс считает, что в целом получилось хорошо пройти круги, но на последнем он немного потерял на прямой.

Завтра, 10 октября, гонщик будет стартовать со второй строчки. Он доволен результатом, хотя придется побороться за победу.

«Похоже, что износ шин здесь весьма сильный, но трасса очень веселая», – заявил Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл» занял третье место по итогам квалификации, но стартовать будет вторым, так как Льюис Хэмилтон получил штраф и опустился на 11-е место.

Гонка «Гран-при Турции» состоится завтра, 10 октября. Начало – в 16:00 по московскому времени.