Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Турции».

Финский гонщик занял второе место и начнет гонку с первой позиции из-за штрафа Льюиса Хэмилтона. Его команда частично заменила двигатель. Пилот опустился с первой на одиннадцатую строчку.

Боттас назвал прошедшую квалификацию хорошей, хотя отметил то, что условия не были простыми – по ходу первого сегмента на трассе были мокрые участки. Валттери отметил, что он, с помощью команды, смог проехать несколько хороших кругов.

«Все прошло как мы и планировали», – заявил Боттас.

Гонщик сосредоточен на воскресной гонке. Он будет стараться держать хороший темп.

Гонка на «Гран-при Турции» пройдет 10 октября. Старт будет дан в 15:00 по московскому времени.