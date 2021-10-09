Российский биатлонист Игорь Малиновский ответил подписчику в Инстаграме, планирует ли продолжать спортивную карьеру.

«Игорь, в биатлоне то мы тебя еще увидим или нет?» – спросил пользователь. «Только в небе)» – ответил Малиновский.

24-летний спортсмен – пятикратный чемпион мира среди юниоров. Малиновского регулярно привлекали к выступлениям за основную сборную России, но он не смог показать высокие результаты на Кубке мира. Лучший результат на этапе Кубка мира – 61-е место в Тюмени в 2018 году.

22 января Игорь должен был выступить в спринтерской гонке Кубка IBU в Арбере, но на старт он не вышел. Причина пропуска гонки неизвестна.

Игорь Малиновский является слушателем летного училища. Он планирует стать пилотом вертолета.