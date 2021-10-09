Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, дала комментарий по поводу выступления на Finlandia Trophy. Девушка набрала 69,50 баллов по результатам короткой программы.

«Я безумно счастлива вернуться, потому что уже столько лет не выступала на подобных соревнованиях», – сказала Анастасия.

Губанова добавила, что соскучилась по ощущениям от выхода на лед на крупных соревнованиях. Она даже не волновалась перед стартом. Спортсменка весь день ждала выступления.

Анастасия согласилась на выступления за сборную Грузии потому, что не хотела упустить шанс показать свои возможности.

Габанова пока не знает, по какому принципу будет проходить отбор на Олимпиаду в Пекине. «Мое дело работать, кататься и все», – заявила Анастасия.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.