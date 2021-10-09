Сегодня, 10 октября, состоятся очередные матчи второго круга мужского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе. На корт выйдут российские теннисисты Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Вторая ракетка мира, победитель US Open 2021 года Даниил Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом. Матч состоится в 04:00 по московскому времени. Одновременно с этой игрой выйдет на корт Аслан Карацев. Его соперником станет итальянец Сальваторе Карузо.

Чуть позже, в 05:30 по московскому времени, Андрей Рублев начнет матч с Карлосом Табернером. Первый раунд Индиан-Уэллса испанец прошел достаточно уверенно: он легко обыграл своего соотечественника Хауме Муньяра со счетом 6-3, 6-3.

Вечером 10 октября Карен Хачанов сыграет с Эмилем Руусувуори из Финдляндии. Встреча состоится в 21:00 по московскому времени. Две недели назад финский спортсмен выиграл у Аслана Карацева на турнире в Нур-Султане (Казахстан).

Также 10 октября пройдут матчи с участием россиянок в женском одиночном разряде. В третьем круге Анастасия Павлюченкова сыграет с Лейлой Фернандес из Канады. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Параллельно стартует матч Вероники Кудерметовой с полячкой Игой Свентек. Россиянка занимает 31-ю позицию в рейтинге WTA, а ее соперница держится в топе, на четвертой строчке.