Женская сборная России по гандболу победила в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года. Во встрече второго тура россиянки на выезде разгромили команду Литвы со счетом 35:21.

Лучшей в составе российской команды стала Елена Михайличенко. Спортсменка забила шесть мячей. Пять голов оформила Антонина Скоробогатенко. По четыре раза огорчили голкипера литовской команды Ольга Фомина, Марианна Егорова и Юлия Маркова.

В первом туре девушки из команды Людмилы Бодниевой выиграли у Швейцарии со счетом 26:22.

Следующие квалификационные матчи чемпионата Европы-2022 состоятся весной. В марте сборная России два раза сыграет с представительницами Польши.

Турнир пройдет с 4 по 20 ноября 2022 года.