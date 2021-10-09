Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 9 октября, будет повторно обследован из-за травмы нижней части. Повреждение нападающий получил в предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз».

Журналист Саманта Пэлл написала в Твиттере. что российский форвард будет повторно обследован медицинским штабом команды. Сегодня у «Кэпиталз» выходной, а завтра хоккеисты выйдут на тренировку.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 стартует 12 октября. Пройдут две встречи. В одной из них сыграют действующий чемпион «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинх». Матч пройдет в Тампе. Во втором матче дня встретятся новичок лиги «Сиэтл Кракен» и «Вегас Голден Найтс».

Александр Овечкин – российский хоккеист, форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Он является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира.