Президент ЦСКА Игорь Есмантович будет назначен генеральным менеджером хоккейной сборной России на Олимпийских Играх 2022 года в Пекине.

Официальное представление пройдет 12 октября после совещания ФХР. Главным тренером будет утвержден Алексей Жамнов. В его тренерский штаб также войдет скаут национальной команды по североамериканским игрокам Владимир Малахов, сообщает Sport24.

Ранее Федерация хоккея России объявила первую тройку спортсменов, которые включены в список олимпийской сборной в Пекине. Среди них – Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.