Камила Валиева упала в короткой программе на турнире Finlandia Trophy, проходящем в финском Эспоо.

Фигуристка начала выступление с тройного акселя. Он не получился из-за недокрута. Тройной флип получился хорошо. Валиева успешно исполнила каскад.

По трансляции было видно, что Камила недовольна своим катанием. Судьи оценили выступление фигуристки в 74,93 балла. За технику фигуристка получила 40,62 балла, за компоненты – 35,31.

Камила заняла промежуточное первое место. Впереди выступления Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой.

Камила Валиева – серебряный призер чемпионата России 2021 года и чемпионка мира среди юниоров. Фигуристка побеждала в финале юниорского Гран-при сезона 2019/2020.