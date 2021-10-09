Алена Косторная показала короткую программу на Finlandia Trophy.
Косторная вместо тройного акселя прыгнула двойной. Затем Алена исполнила тройной лутц, а завершила программу каскадом тройной флип + тройной тулуп.
Судьи оценили выступление воспитанницы Этери Тутберидзе в 78,61 балла. Косторная подвинула ранее выступавшую Валиеву на второе место.
Напомним, Алена уже побеждала на Finlandia Trophy в 2019 году.Тогда она набрала 157,59 балла, опередив другую россиянку Елизавету Туктамышеву.
Девушки выступят в произвольной программой завтра, 10 октября. Начало прокатов – в 16:30 по московскому времени.
Алена Косторная – чемпионка Европы 2020 года, победительница финала Гран-при сезона 2019/2020 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.
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