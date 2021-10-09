Елизавета Туктамышева показала короткую программу на турнире Finlandia Trophy. Все элементы, запланированные в прокате, фигуристка выполнила чисто.

Воспитанница Алексея Мишина чисто прыгнула первый прыжок – тройной аксель, без проблем выполнила каскад тройной тутц + тройной тулуп. Тройной флип во второй части программы тоже дался Елизавете легко.

Судьи оценили выступление фигуристки в 81,53 балла, Елизавета Туктамышева стала промежуточным лидером Finlandia Trophy, подвинув на второе и третье места Косторную и Валиеву.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 и серебряный призер чемпионата мира 2021 года. Ранее на турнире уже выступили Алена Косторная и Камила Валиева. Девушки получили от судей 78,61 и 74,93 балла соответственно.